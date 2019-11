En dan nu tijd voor de ideale afleiding van de burgerdodencrisis in Rutte 3: voetbal. Die van Ajax spelen tegen die van Lille en de vorige keer werd dat 3-0. Vanavond zijn Veltman en Blind er niet bij vanwege EU-regels de rode kaarten tegen Chelsea, maar Ziyech en Promes en Tadic zijn er wel dus wat maakt het uit. Je mag in dit land zeker niet meer zeggen dat Ajax gewoon gaat winnen van Lille, maar wij zeggen het toch: Ajax gaat gewoon winnen van Lille. Dat komt mooi uit, want vanwege de uitslag bij Valencia-Chelsea hebben de Amsterdammers aan twee doelpunten min de sinus van de cotangens maal de absolute waarde van zes keer de woordwaarde van de wortel van het linkerbeen van André Onana genoeg om de volgende ronde te halen. En dan alleen als er geen illegale katten het veld op komen! Kijken doet u bij de voetbalhysterici van Veronica en/of een stream op het internet. HUP AJAX. Dikke Lille drie bier.

UPDATE 2' 0-1 Ziyech hoppa, zeiden we toch

RUST Toch nog pittig helftje, maar nog steeds 0-1.

UPDATE 59' 0-2 Uit een typische Ziyech-Promes-combi. De precisie bij de spitsen van Lille is ondertussen niveautje Hawija.

UPDATE 77' Totale kampioen Ziyech maakt 0-3

VAR (toch niet want hands)

AFGELOPEN 0-2, nog even puntje pakken tegen Valencia en dan naar de tweede ronde.



Legend