Belangenvereniging van mensen die niets te verliezen hebben dan hun ketenen vakbond FNV stuurden 3000 ambtenaren van de Belastingdienst een enquête. "Ruim 935" van hen mochten reageren van hun manager en de uitkomst schetst een cultuur gebaseerd op angst, in de sociale wetenschap bekend als 'angstcultuur'. "Ruim 935 van hen hebben geantwoord en volgens bijna iedereen heerst er een onveilig sfeer op de werkvloer. Mensen die kritiek hebben op het beleid worden op het matje geroepen en sommige van hen zijn hun baan verloren. Uit een eerder FNV-onderzoek bleek al dat een op de zes ambtenaren regelmatig door leidinggevenden onder druk wordt gezet om 'niet integer' te handelen." Het is er sowieso over de hele linie een slagveld hoor. Gisteren leerden we namelijk al dat medewerkers nu eisen dat hun leidinggevenden in de toeslagenaffaire aan het schavot gaan. En dan wist staatssecretaris Menno Snel ook nog eens van de burgerdoden die zijn belastingdienst op het geweten had door hen onheus te criminaliseren en te korten. Overheid deed niks, behalve de eigen burgers ten grave dragen dan. Maar goed, in september schreef Snel een brief aan de kamer waarin hij zegt de cultuur bij de dienst aan te gaan pakken, en dat er weer oog komt voor de menselijke maat. Nou, de menselijke Geldmaat zeker!