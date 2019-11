"De politie heeft maandag twee mannen van 20 en 34 jaar uit Zoetermeer aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind van het jaar in Nederland gepleegd moeten worden. (Tijdens Lichtjesfeest? - red.)

Het is niet duidelijk geworden wat het doelwit van een aanslag had moeten zijn. Er zijn bij de verdachten geen vuurwapens of explosieven aangetroffen. In een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen ontdekte de politie een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten."