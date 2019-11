Bewogen mediadagje vandaag op de sociaalmedia dankzij de duivel-uit-doosje lancering van de nieuwe publieke omroep van Arnold, Joost & Ybeltje. Veel aanmeldingen en shout-outs de hele dag, hell... de halve timelime zwoer trouw aan de nieuwbakken NPO-kalief Al-Karskens.



En misschien is er ook wel iets voor te zeggen, zo'n nieuwe omroep waar wekelijks de asielinstroom cijfers bekend worden gemaakt, als je (überhaupt) nog lineaire publieke omroep kijkt, iets wat iedere dag toch een mannetje (m/v/x) of 15 miljoen niet doen.



Rutger Castricum (Powned) de omroep die "het Mediapark op zou blazen" loopt debieldociel aan de leiband van Jeroen Pauw. En VVD66-zender WNL luncht op maandag vega om 's avonds vrolijkrechts lachend om Wiegel-grapjes met 100 km/h in de Prius huiswaarts te keren. Pluriformiteit? De witte behind van Bas Paternotte!



Beste Kamerlid van Nederland (bron) Martin Bosma veegde vandaag in debat weer ouderwets de vloer aan met de belastinggeld smijtende NPO, die vandaag een douceurtje van Slob kreeg om van uw centen een gay feestje in 010 te gaan vieren. En Lodewijk Asscher gebruikte zowaar voor de tweede maal in onze officiële parlementaire geschiedenis het woord JUICHAAPJE! Waarvoor hulde.

Zometeen straks (22:25 uur) bij Beau op de Commerciëlen maakt omroepbobo Arnold Karskens de tussenstand bekend. Spannend!

Update: Omroep ON haalt 18000 leden in 1 dag op