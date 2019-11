De woordvoerder van Geert Wilders plaatste zojuist een prikkelend video-essay waarin racisme in de sterkst mogelijke bewoordingen veroordeeld wordt. Dit past niet in Nederland. Ook de legitimiteit van het verbod op collectief straffen wordt besproken. "En hebben de daders een dubbel paspoort, dan zetten we ze het land uit... Samen met hun familie." Die motie is trouwens na een foto-finish weggestemd.

Ook de Tier wil het er even over hebben