Putins Pretoriaanse Garde geeft weer eens een demo. En gelukkig maar, want dat was alweer eventjes geleden. Point blank in Mexican stand off in elkaars vest schieten, kogelschilden gebruiken waar ze echt voor bedoeld zijn, ballonnen van je makker's hoofd/schouder knallen, in het donker, maakt allemaal niet uit. Het zijn immers Russen. Na de breek een hele emmer screenshots om met gaping mouth naar te kijken. Nastrovja!

Kill Denied

Voor de zekerheid