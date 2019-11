Wat hebben we het toch goed hè mensen. Vandaag staan er maar liefst twee rechtszaken van IS-vrouwen op het programma. Zometeen begint in Den Haag het hoger beroep tegen de inspanningsverplichtingsuitspraak van de rechter dat Nederland de kalifaatkids moet ophalen. Zakdoekjes mee want advocaat André Seebregts heeft aan de familieleden gevraagd om allemaal zielige fotootjes te vezamelen zodat de raadsheren in huilen uitbarsten en spontaan iedereen tot een gratis Miele veroordelen. En dan mag de rechter in Rotterdam later vandaag ook nog eens het pakketje van Erdogan uitpakken met daarin Xaviera Swagemakers en Fatima Habtat die de Nederlandse traditie 'fopstraffen geven aan jihadisten' in ere willen houden. Livetweets na de breek.