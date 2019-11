Pieter vertelt

Na een heerlijk avondje jammen bij Cafe de Lijst in Hoogeveen, liep ik net de stad uit, via het industrieterrein, richting Nieuweroord; een wandeling van 7 kilometer.

Net de stad uitgelopen, stop ik even om een berichtje te sturen naar een vriendin om te vertellen over de avond. Naast mij stopt een beveiligingsauto en het raam gaat open. De man vraag wat ik sta te doen en ik antwoord: "appen met een vriendin. Hoezo?"

Hij zegt dat hij net een inbraakmelding heeft gehad van een pand verderop. Hij wijst tussen een paar gebouwen door naar wat grotere panden in de verte. Hij vervolgt door te zeggen dat hij het verdacht vindt dat ik daar sta, midden in de nacht.

Ik vertel hem nogmaals dat ik gewoon aan het appen ben en voeg hieraan toe dat ik net van een jamsessie vandaan kom. Hij gelooft dit niet en ik wil het hem aantonen door hem de berichten te laten lezen, google maps te laten zien dat ik heb ingevoerd om naar huis te lopen en biedt hem zelfs aan google tijdlijn in te zien, om aan te tonen dat ik de hele avond bij de Lijst was geweest om te drummen.

Hij zij dat hij dit niet mocht zien ik moest mij identificeren. Dit mag alleen maar wanneer hij je redelijkerwijs kan verdenken van het plegen van een misdrijf en hier had hij geen enkele reden toe, dus ik weigerde mij te identificeren. Mede, omdat ik wist dat ik dit niet kon doen... ik had niets bij mij.

Hij zei dat hij de politie ging inschakelen, waarop ik begon te lachen, immers ik was mij van geen kwaad bewust en vond dat ik duidelijk kon aantonen dat ik nergens van verdacht hoefde te worden. De gemene blik van "ik krijg je wel" in zijn ogen triggerde mij om te zeggen: "mag jij wel roken in de auto, van jouw baas?"

Hierop werd hij woest en ging bellen, met waarschijnlijk de politie. Ik vervolgde mijn weg richting huis en al wandelend, stopte ik een paar keer om te appen en te kijken hoe ik moest lopen, want Google maps op voetganger werkt lastig.

Opeens word ik ingehaald door het busje en hij geeft vol gas. In de verte zie ik hem afslaan, bij een tankstation. Terwijl ik dichterbij kom, zie ik dat hij nog in de auto zit en dus niet staat te tanken en hij kijkt richting mij. Dichtbij genoeg zie ik hem grimmig kijken en voel aankomen dat hij mij staat op te wachten en verwacht dan ook politie. En, ja hoor... die komt. Met 5 auto's tegelijk, waaronder een burgervoertuig. Hieruit stapte een kleine, gespierde, gedrongen agent met een strakke kop. Een echte GI Joe, kan ik wel zeggen. Zijn telefoondeuntje zet het beeld extra kracht bij.. Ook komt er een dame bijstaan, eveneens met stramme kaken en wijde pupillen. Ik heb ze er serieus van verdacht dat ze aan de coke zaten. Ze waren erg opgefokt en op oorlogspad.

Ik werd staande gehouden en vanaf eerste moment uitgelegd wat ik stond te doen en wat zich was voorgevallen met de bewaker, die zelf een beetje op de achtergrond stond mee te luisteren en oogcontact met mij vermeed, want hij wist dondergoed dat ik geen verdachte was, maar dat zijn ego de reden was waarom ik nu inmiddels al een dik kwartier in de kou stond mijn onschuld te bewijzen, waar totaal niet naar geluisterd wordt. Alles is verdacht en blijft verdacht. Zo vond hij het raar dat ik shampoo en een tandenborstel meenam naar een jam...terwijl dat gewoon standaard in het voor-vakje van mijn rugzak zit.

Na het eerste kwartier koukleumen, lukt het mij om mijn camera aan te zetten en de rest op te nemen. Je hoort mij inderdaad in opgewonden toestand praten, maar de reden spreekt voor zich. Vooral verderop in de video wordt duidelijk met wat voor idiote cowboys ik te maken had. De politie moet zich schamen voor dit soort wangedrag.

Ze hadden volledig schijt aan mij en hebben misbruik gemaakt van hun macht. Geen enkele reden om mij te verdenken, maar voorts op zoek gaan om mij te bekeuren en pogingen mij uit de tent te lokken om mij mee te kunnen nemen. Op het einde wordt ik min of meer gechanteerd met mijn recht op een advocaat...maar dan staat er wel een nachtje bureau tegenover...dan maar een boete, waarvan hij weet dat aanvechten lastig gaat worden, omdat de NL overheid een politiestaat is geworden!

De boete, die ik weiger te betalen, omdat ze geen enkele reden hadden mij te verdenken en voorts daarom niet om mijn ID mochten vragen, is inmiddels omgezet in 2 dagen gevangenisstraf en in het opsporingssysteem van de politie gezet. Aanvechten heeft tot nu toe geen enkele zin gehad, want politie verwijst naar CJIB en CJIB zegt niets te kunnen doen. Ik ben nog aan het uitzoeken wat ik nu moet doen om uit het opsporingssysteem te komen.

EINDE

