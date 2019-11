Gaat u maar vast een goed antwoord verzinnen voor als uw kleinkinderen u ooit nog vragen waarom opa niet in het verzet zat. De goede strijd lijkt namelijk al beslecht voordat ze is gestreden. Het dappere Malieveld protest tegen 100 rijden van komende zaterdag is alweer afgelast. Blijkbaar vindt u het tuincentrum, de hond uitlaten in het bos en/of gewoon even lekker een middagje op de bank hangen belangrijker dan het uitdagen van de machthebbers die nu zonder slag of stoot het universele mensenrecht 'overdag 130 rijden' van hun onderdanen afpakken. Gooit u alle Toen Niet Nu Niet Nooit Meer 100 km/u spandoeken en Geen 130 Rijder Is Illegaal bordjes maar in de prullenbak. Vroem Prrrt Remmm Remmm.