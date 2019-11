BEELD: Saskia (43), administratief medewerker kinderdagverblijf Konijnenheuvel en Edwin (51), installatiemonteur Ziggo tijdens de tweede week van hun Algemene Militaire Opleiding (AMO).

Om ons Grenzen & Cultuur te bewaken hebben we natuurlijk moeilijk veel militairen nodig, en gelukkig levert Damessociëteit Defensie maar al te graag. De nieuwe reclamespotjes draaien en aspiranten stromen binnen. E C H T E R, ze stromen even hard weer uit want Defensie kan helemaal geen nieuwe reservisten betalen. "Terwijl de spotjes hun première beleefden, werden mensen naar huis gestuurd." Het geld was afgelopen zomer al op en de kostenpost werd met 10 miljoen euro overschreden. "We gaan door met individueel ingezette reservisten want het concept is een succes gebleken, alleen doen we dat nu allereerst op gebieden waar dat het hardste nodig is. Zoals bij operationele inzet nationaal en tijdens missies in het buitenland, voor de bedrijfsveiligheid en bij opleidingen". Nou: