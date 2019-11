Op 0-jarige leeftijd is door verschrikkelijk geweld uit het leven genomen onze lieve neef Geldmaat :) de Geldautomaat, only the good die young. Hij stelde zijn lichaam in dienst van de mensheid en kreeg stank voor dank van een deel van de bevolking dat te lui is een baan te zoeken. Onze lieve Geldmaat :) maakte geen onderscheid tussen Zwarte Pieten en roetveegpieten: hij hielp gewoon iedereen. Door recente sterfgevallen in de familie had hij moeite een positieve kijk op het leven te houden en in Amsterdam Nieuw-West kwam hij al niet meer zo graag. Geldmaat :) laat een steeds minder groot aantal broers en zussen na. De familie Geldautomaat verzoekt de media om de privacy van het gezin te respecteren en de afgrijselijke beelden van de op straat slingerende Geldledematen niet te delen. Geldmaat :) hield van gele bloemen. Gelieve geen bezoek aan de Geldmaat :). Hij gaat nu naar zijn familie toe. RIP Geldmakker, doe de groeten aan opa.

Verschrikkelijk