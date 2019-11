De intellectuele voorhoede van PSV-supporters leukte vorig jaar de intocht in Eindhoven op en dit keer vormen aanhangers van Go Ahead Eaglespor en NEC the last line of defense om ONS LAND ONS ERFGOED te behoeden voor de absolute en definitieve ondergang. Met zulke vrienden in de cultuurstrijd heb je helemaal geen vijanden nodig. Geen idee waarom die driehoeken in Apeldoorn en Nijmegen zo spastisch doen want voetbalfans staan nou juist bekend om hun gelaagde debatteertechnieken. Als volgend jaar de leden van de Atomwaffen Division zich nou even opwerpen als de hoeders van de 'discussie' dan zijn we er wel.