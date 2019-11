Vanaf nu tot 6 december. Een wekelijks exclusief journaal over onze held Zwarte Piet, die ondanks verwoede pogingen van diverse omvolkerts nog steeds spring- ende springlevend is. Het is oorlog mensen. Zeggen wij niet. Zegt Jerry Afriye van Kick-Out Zwarte Piet, die verder heel vreedzaam zijn enzo, en ook niet met zwarte baretjes en black panther-uniformen kleine kindertjes bij intochten voor nazi uitmaken. Overige berichten van het front: Het OM gaat 23 mensen vervolgen voor nare opruiende comments op de Facebook-pagina van Clarice Gargard, de VN-mevrouw van NRC Handelsblad die zelf twitterde dat Trump doodgeschoten moest worden. In Eindhoven, Groningen en Den Haag hopen de burgemeesters ook heel erg op oorlog, want daar mogen pro- en antipietjes samen demonstreren, op een kinderfeest. En in het Zwarte Piet Journaal gaat Martin Bosma (PVV) in discussie met Jan Paternotte (TPO) over die "verschrikkelijke terreurdaad" bij dat Haagse Antifa-kraakpand waar KOZP strijdplannen zat te maken.