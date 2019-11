De ophef du jour gaat over schoolboeken waarin Ahmed een shoarmazaak runt. En dat klopt natuurlijk van geen kant in onze schitterende inclusieve regenboognatie. De meeste eigenaren / medewerkers van shoarmazaken heten doorgaans Jan-Julius, Arnoud of Phillippe, dat weet iedereen. Bij een volgende druk van de 33 schoolboeken zal de lesstof aangepast worden. Op naar een betere samenleving!

Soms heten ze Hasan!