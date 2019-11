Hoe langer Tom de plopkap onder de neus van Dijkhof houdt (of was het nou met dubbel F? ff vergeten - red.), hoe dieper het konijnenhol van Rutte's geheugen wordt. Maar het is ook nogal wat, dat we een premier hebben die zich geen Iraakse burgerdoden door een Nederlands bombardement kan herinneren. Het gaat hier niet om een vergeten pak melk in de buurtsuper. Of dat Klaas vroeg om twee suiker in z'n koffie en dat Mark 'm toch zwart overhandigde. 'Sorry, vergeten'. Maar wie houden we voor de gek. We weten natuurlijk (allemaal) al lang dat Rutte wist, weet en zich bovendien prima herinnert dat er Iraakse burgerdoden op zijn naam staan, daar is namelijk overvloedig bewijs voor. Premier Rutte, de maagd Markria. Onbevlekt ontvangen. Zwanger van de feiten, herinnert zich alleen niet wanneer, door wie, en hoe het voelde op het moment dat 'het' gebeurde. En nu de vermoorde onschuld spelen. Als er maar geen nieuwe burgerdoden vallen bij de bevalling. Hoewel: onze F16's zijn al weg daar, in dit dossier kunnen alleen nog politieke lijken uit de kast vallen.