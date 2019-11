Terechte opmerking van Maarten 't Hart hedenochtend in Stand.NL, waar de alarmbel weer eens werd geluid, ditmaal over de Verrommeling van Nederland. Als we de bibberende Tegenlicht-generatie in hun doomed & gated Randstad-communities moeten geloven staat heel Nederland Natura2000 weldra vol met saaie distributiecentra, pikzwarte zonneweilanden en velden vol zenuwachtig zwiepende windturbines. Die verrommeling staat vooral naast de snelwegen, en aangezien demense alleen nog maar in de auto zitten zien ze niet anders. Aldus d'oude schrijver (vanaf 19:45). En zo is het, & by all means, pleur al die rommel ook maar naast de snelweg. En verhoog de maximumsnelheid, zodat u er met 140 langs kunt razen en er snel vanaf bent.

PS: Mocht u in de gelegenheid zijn, rij dan eens van Leeuwarden naar Bolsward of vice versa. Kilometers en kilometers oneindig laagland, met helemaal niks niks nada noppes. U weet niet wat u ziet. ProTips voor Prachtig Nederland in de comments aub.