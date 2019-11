De slachtoffers zijn een 33-jarige en 39-jarige man, waarvan de eerstgenoemde uit Utrecht komt. Een 54-jarige man die hen vergezelde wist zichzelf wel te bevrijden en overleefde de lawine. Voor de andere twee kwam de hulp te laat. Rolf Westerhof, eigenaar van het Snow Safety Center dat gespecialiseerd is in offpiste skiën, kende de mannen. "Het waren echt mensen met verstand van zaken. (...) Er was geen verbod, maar ze hebben ook absoluut geweten dat er een risico was vandaag," meldt hij aan RTL. Het AD meldt dat ze ook lawinepiepers bij zich droegen. Het tweetal werd snel gelokaliseerd door het reddingsteam en hun lawinehonden, een van hen was er zelfs - tevergeefs - in geslaagd zijn lawine-airbag te activeren. Diep tragisch, maar fuck hey, geleefd hebben ze wel. Volgens Oostenrijks persbureau APA betreft dit het eerste fatale ongeluk van het seizoen.