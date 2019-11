Wat is War Wag the Dog on Christmas in het Pools? Nou haal de kop door Goelag Translate en je weet waar Zihni zit!

Het door lelijke politiek onthoofde ex-GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil (linker bal op de foto) is twitter al een paar dagen aan het trollen, nadat een deel van RealistenTwitter🇾🇪🏛🐸 de Lidl-folder verkeerd gelezen had. Dat stond op het punt om echt heel sneu te worden (het doet een beetje pijn om te zien hoe verbitterd de online ironie geworden is), maar zojuist sloeg de feestrel van Nederland via Lidlland over naar Polen en nu lachen we ons alsnog de kerstballen feestballen uit de boom. "In Nederland wordt voorgesteld om kerstmis af te schaffen." LOL. Normaal gesproken zijn GeenStijl en Zihni nogal tegenpolen, maar vandaag is Polen tegen ons dus zijn wij Zihni's mede-polen. Afblijven, Polaks! Die dikke Turk is onderdeel van ONS Lebensraum, JA!? Kurwa kurwa kurwa met je kerstmis, stelletje fopkozakken!

Jongen, maak je niet zo druk om die poorten van Wenen, Zihni staat nog steeds te wenen voor de poorten van de GroenLinks fractiekamer. Met een Wiedergutmachungsfeeststol en een fles Glühwein in z'n handjes.