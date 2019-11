Op internet is ophef ontstaan over de nieuwe vriendin van Keanu Reeves. De subzero coole cultheld en algeheel mooie lul Reeves (55) werd lange tijd niet gesignaleerd met iets aan zijn arm. Maar het ziet er naar uit dat Keanu nu zwaar de sjaak is. Typisch Keaunu weer dat-ie niet voor zo'n stom tietenkont-instameisje van 21 heeft gekozen, maar eentje die weet hoe je moet fietsen. Dame in kwestie heet Alexandra Grant (46) en ze is een business collaborator. Wij wensen het bruidspaar veel geluk!