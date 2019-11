De asielinstroom van week 44, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 500. Dat meldt de Rijksoverheid vandaag op de website waar wekelijks gemeld wordt hoeveel personen die nieuw lijken te zijn nu weer in Nederland zijn toegelaten. De term 'Personen Die Nieuw Lijken Te Zijn' hebben wij niet bedacht. Maar De Gelderlander. Er worden kennelijk zo weinig huizen gebouwd in Nederland wegens Stikstof- en PFAS-problematiek dat de asielinstromiërs dan maar door het COA in parken worden losgelaten. Nu zult u zeggen, oh, het zijn er deze week maar 500. Maar dat is evenveel als er inwoners wonen in het Groningse plaatsje Overschild. Maar goed, dat door de VVD gesloopte dorpje moet toch tegen de vlakte, dus bouwen maar met dat AZC.