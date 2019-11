Alstublieft. Een geheel gratis plaatje voor bij toekomstige politieberichten, misdaadnieuws en opsporingsberichten. Door ons gemaakt, en voor iedereen werkzaam in de mediaas vrij te gebruiken. Voor niks. Doorgaans gebruiken kranten en websites altijd dezelfde stomme stockplaatjes bij nieuwsberichten over inbraken en overvallen. Altijd weer dat zelfde standaardplaatje van een politie-auto, zwaailicht of een stukje politie-uniform. Saai! Dit plaatje is veel beterder & vrolijker, mede dankzij de prachtige Anniko van Santen. Plaatje aanklikken en save as op uw bureaublad / beeldbank. Graag gedaan. (Met dank aan Briefje van Jan)