U kunt wel allemaal de hele dag klagen over stikstof zus en PFAS-bergen zo. Maar ondertussen gebeuren er nog hele gave dingen in Bouwend Nederland. Zoals het plaatsen van een drie miljoen kilo wegend betonnen dakdeel (even checken hoeveel trekkers daarop passen, red.) op de Zuidas afgelopen weekend. Is allemaal voor de toekomstige Brittenpassage langs de A10. Leuk trouwens, dat er eindelijk een passage wordt vernoemd naar het volk dat dag in dag uit de portieken van beroepsklagers in het Amsterdamse centrum onderkotst. En nou hebben ze ook nog zo'n mooie tijd laps video! Jolly good.