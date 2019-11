No Nut November betekent *niet* fappen en geen geroer in de voorbips van de vrouw (eigen, noch andermans)(Ook niet in de reguliere bips). Een halfje hebben mag nog, en is voor de veertigminners sowieso een onvermijdelijk ochtendritueel, maar ook dan geldt: alleen handsfree, leuter louter om filosofisch te beschouwen. Het lijkt heel moeilijk, maar laten we wel wezen: wie eerlijk is moet sowieso al bekennen dat eens, misschien twee keer per maand toch al de max was. En de bijkomende voordelen van No Nut November zijn echt ameeeeezing. Zo kun je na een week al drie taken tegelijkertijd uitvoeren (mits een van die taken de afwas, het vouwen van de was of het buitenzetten van het vuilnis is). Na twee weken begint je haar terug te groeien. Wie het drie weken volhoudt, heeft geen alcohol meer nodig om alle vrouwen aantrekkelijk te vinden, en gaat dus ook nog wat overtollig vet verliezen. En als je week vier in droge toestand bereikt, vallen al je onzekerheden, ongemakkelijkheid en onhandigheid in de omgang met het andere geslacht van je af, en bereik je een tantramologische trance die ervoor zorgt dat je enkele centimeters boven je matras kunt zweven als je op je rug ligt en heel hard probeert om *niet* aan seks te denken. (Ja, scepticus, dat is allemaal écht waar - dat jij het nooit geweten hebt omdat je nooit zo ver gekomen bent, moet je ons niet aanwrijven.) Er is wel één klein nadeel aan No Nut November, en dat is de kalendertechnische timing. Want als deze maand voorbij is, begint Femcember en je mag nul keer raden welk gender dan zelf aan geheelonthouding gaat doen om de eigen ziel te zuiveren van alle onzekerheden die bij het vrouw-zijn horen. Verdomme, waarom moeten zulke maanden dan ook altijd de alliteratie boven de redelijkheid verkiezen! Enfin, donkere dagen met de handjes boven de dekens dus. Godspeed!