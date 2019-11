Leraren vertrekken met honderden tegelijk uit de vier grote steden en Almere. De Ringweg A10 staat muurvast. De A6 en de A7 richting Friesland zijn helemaal vastgelopen. De A2 is al dicht, vechtpartijen bij de boot naar Texel, de A1 naar het Oosten des Lands is bijna niet te doen en bij de N57 proberen automobilisten zwemmend naar Zeeland te geraken. Allemaal leraren, juffen, meesters die het onderwijs in de vier grote steden SPUUGZAT zijn en met HONDERDEN TEGELIJK vluchten voor de werkdruk, de marxistische lesstof, de multiculturele samenleving, de grote klassen, de fopsalarissen, de huizenprijzen, de gaybrapaden, de kk-scheldende kudtkoters en/of de luizenmoeders op het plein (doorhalen wat niet van toepassing is). Op naar de eendaagse schoolweek!