Kijk nou toch wat een gezellige groepsfoto! Het is ook "supergezellig" op het Malieveld, waar iedereen "superaardig" moet blijven, en ook op de A12 moeten de bouwvakkers die nog in de file staan zich "supernetjes gedragen" en bij het ADO-stadion kunnen ze parkeren want daar wordt het ook "supergezellig", en ondertussen zingt Bertus Staigerpaip ("Meneer Steigerpijp", volgens het microfoonmeisje) een liedje voor de Grote Afwezige, meneer Rutte, die niet buiten komt spelen. Op de foto zien we de hondsopportunistische VNO-NCW lobbyhoerrr & vriend van de gevestigde macht Hans de Boer, in een oranje hesje, lachen naar de hondsopportunistische huichelaar Maxime Verhagen, de baas van bouwend Nederland die zelf vanwege zijn brakke rug nog geen fruitmand kan tillen, in een dito oranje hesje.

Vier op een rij op de foto staat ook het kabinetskwartet Raymond Knops (CDA), Stientje van Veldhoven (D66), Eric Wiebes (vvd) en Carola Schouten (CU), die op verzoek van de podiumpresentator met een "ridderlijk applaus" onthaald moesten worden, want zij doen immers ook maar hun best. Hieronder wat ECHTE citaten die uit hun mond rolden, voordat ze binnen vijf minuten weer de pleiterik maakten. Dit hele Bouwprotest is één grote vooraf bekokstoofde lobbymachine, met voorgedrukte hesjes en gestandaardiseerde spreuken en te veel mensen op het podium die de taal van de werkvloer spreken noch begrijpen omdat ze - klassiekertje - nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien, maar enkel de bestuurskamers van Nederland, dat op slot zit.

Gisteren is al afgetikt tussen bouwlobby & Binnenhof dat het kabinet even de vlucht naar voren zou nemen, vandaag dat afgestemde interview in de Telegraaf, zo hup, de angel is er uit en die boze bouwvakkers mogen voor de vorm vandaag nog ff braaf boe en "Nu! Nu! Nu!" roepen voor naar de bühne - maar meer ook niet. Malieveld weer netjes opruimen straks, en morgen weer vertwijfeld afwachten of dat stikstofgezever je de baan zal kosten.

Echte Waargebeurde Politieke Citaten:

"U bent hier omdat u zich zorgen maakt."

"Laten we elkaar geen angst aanpraten."

"Laten we zoveel mogelijk ruimte benutten."

"Meten is weten."

"We moeten de ruimte opzoeken, en de ruimte pakken."

"U bent boos en dat begrijp ik."

"Het gaat niet vanzelf. Er moet elke dag hard aan gewerkt worden."

"We zien dat er een probleem is, dat willen we oplossen."

"Ik doe een oproep aan alle overheden om de reserves die er zijn om te zetten in actie. [...] Aan de slag er mee!"

"Hier staan bouwers en ondernemers. Bouwers willen bouwen en ondernemers willen ondernemen."

"U wilt uw baan volgend jaar nog hebben."

"Wij hebben een fantastische welvaart."

"Dit land gaat niet op slot." (Is het al - red.)

"We moeten doen wat al kan."

Livestreams van het in slaap gelulde & niet meer wakker te toeteren bouwprotest, na de breek.