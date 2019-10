Ah, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Misschien wel het beste dat Nederland heeft voortgebracht sinds vierwielaandrijving (Spyker, 1903). Met z'n allen genieten van een lage latency omdat we één van 's werelds beste internetknooppunten om de hoek hebben zitten. Wat een tijden hè. Iedereen pwnen met Call of Duty en vage termen als 'packet loss' associeerden we enkel nog met overvallen op postkoeriers. Maar ook dat moet kapot, want T-Mobile heeft de onafhankelijke AMS-IX deels ingeruild voor hun eigen exchange (DTAG) in fucking Duitsland. DUITSLAND! En dat allemaal om binnenkort eens even lekker te kunnen double dippen: geld van zowel klanten als contentaanbieders vragen. Want als - we noemen maar even wat voorbeelden - partijen als Netflix en Google niet gaan betalen voor toegang tot DTAG, krijgen ze gegarandeerd een geknepen kutverbinding waardoor de eindgebruiker straks geterroriseerd worden door laadicoontjes & gebuffer tijdens het streamen van Big Phat Wet Ass Orgy 2 met Naomi Russel. Lekker dan. Op het T-Mobile-forum stroomt het ondertussen vol met klachten over toegenomen latency (grafiekvoorbeeld.png) en ook op het maagdelijke Tweakers is het een slagveld. Strekking: steeds meer T-Mobile-klanten kampen met latency issues en pingtijden zijn ineens dramatisch nu de MB's van over de grens komen. Heeft overstappen dan zin? Wellicht, maar ook dat is tijdelijk. Want als we dit prima blogje mogen geloven is de rest van de internetboeren met soortgelijke praktijken bezig. Netneutraliteit, schmetneutraliteit.