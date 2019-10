"De buitenlanders", ze hebben het weer eens gedaan hoor. Maar eerst even Ab Klink (83), wie is 'm niet vergeten. Gristenmaat in het Kabinet-Balkenende Veel en verantwoordelijk voor het verbod op paddii. En nu gaan 'de buitenlanders' ieder jaar in oktober zelf maar op zoek naar hun pleziertje, of mensen hebben gewoon honger, of geen zin om naar de AH te smoeksen, dat kan natuurlijk ook - DESALNIETTEMIN AB KLINK MOLENAAR. Dit jaar alweer 28 mensen vergiftigd in de Battle of onze Bossen, waar foeragerende peronen the long dick of the woods tegen de huig kietelen, en velen getroffen worden door een giftige counter. Het opvallende is: de paddo-eters zijn bijna allemaal buitenlandiërs. "Een groot deel van de patiënten heeft geen Nederlandse origine, wat opvallend is volgens het NVIC." Nou opvallend opvallend HET ZOU OOK EENS NIET HE 🐸🇱🇺! Net goed, ga terug naar je eigen buitenland! Alsof wij ooit naar een ander land zijn gegaan en daar alle grondstoffen hebben ingepikt voor eigen gebruik.