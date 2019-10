Bouw ligt plat, zorg is een puinhoop, alle leraren zijn op, er is nooit meer een leuke film op tv en de boze boeren worden alsmaar bozer. Ideaal moment voor politiek Den Haag om tijdens het herfstreces eens even lekker te ontspannen met een boek op schoot. En het leuke is: met al die boeken die je tegenwoordig kunt kopen is er voor elk wat wils. De een leest dit, de ander leest weer dat. Maar wat lezen onze hoge heren in Den Haag? Antwoorden na de breek!

Mark Rutte: Degelijk en betrouwbaar bestuur

"De herfstvakantie. Een ideaal moment voor fictie!"

Thierry Baudet: Van nul tot nu Deel 1

"Ik kan niet wachten om alles wat ik nou weer geleerd heb te delen met mijn volgers op YouTube!"

Jesse Klaver: Kufje in Afrika

"Ik ben dol op avontuur!"

Carola Schouten: Scheikunde voor Dummies

"Echt een eye-opener. Wisten jullie dat er stikstof in ammoniak zit?"

Lodewijk Asscher: "Ik ben er gewoon nog"

"Herkenbaar."

Wopke Hoekstra: Erik of het klein insectenboek

"En aan het einde van het boek slaat iemand die Eric Wiebes in één klap dood!"

Rob Jetten: Waar is Brilsmurf?

"Is verdorie nog niet makkelijk zo zonder bril!"

Esther Ouwehand: Slaughterhouse 5

"Gaat dus helemaal niet over de bio-industrie. Ik eis mijn geld terug."

Henk Krol: Vals licht

"Geweldig boek. Ik ga Joost meteen een berichtje sturen."

Tunahan Kuzu: Erdogan's Empire

"Trap er niet in!"

Geert Wilders: The Neverending Story

"Duurt een stuk korter dan mijn rechtszaak."

Lilian Marijnissen: De VI

"Altijd fijn om te lezen over een club die het nog slechter doet dan jezelf."

Kees van der Staaij: Onverzadigbaarheid

"In de herfst kom ik ook weer toe aan wat lichtere kost. Een heerlijk geile pageturner dit."