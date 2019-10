Dus de Almelose PvdA (lol) vragen of er in Almelo sprake is van salafistische engnekken in de mocromoskee Masjid. Nee hoor doorlopen mensen, aldus de gemeente. Dus de krant beetje navraag doen. Blijken de Moslim Jongeren Almelo (zucht) zeker vier haatbaarden naar het westen van West-Duitsland te hebben gehaald, onder wie Abou Sayfoullah, die bij de Arnhemse haatkelder Al Fath de inspiratiebron vormde voor een aantal gebrainstormde makkers die naar Syrië zijn vertrokken. En nu trekt iedereen en z'n burgemeester Arjen Gerritsen weer de 'sjonge-jonge-wat-zijn-we-geschrokken'-kaart, maar zegt-ie ook dat ze 'niet alles kunnen weten'. Nee Arie, je kunt inderdaad niet alles weten, maar een moskee waar radicaalislamitische knakkers de muzelmannen vertellen dat ze zich af moeten zetten van de Nederlandse samenleving kun je met terugwerkende kracht gewoon sluiten. Hoppa, slotje erom, ga maar lekker in de woestijn niet-moslims doodwensen.