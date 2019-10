Is de wetenschap te ver gegaan? Jullie zijn het misschien allemaal maar normaal gaan vinden, maar wij hebben genoeg games gespeeld om te weten dat dit eindigt in Twisted Metal Black Plague. Rat achter het stuur, bloed aan je cultuur. "Don't like my driving? Call the Catholic Church." Verantwoordelijke wetenschapper Kelly Lambert at the University of Richmond in Virginia vindt het anders maar wat mooi allemaal, en denkt dat haar theorie over de 'well-grounded brain' van ratten bevordert. "The well-grounded brain, the brain which is engaged in authentic interactions with the real world and the social world rather than looking at Facebook." Nou, noem ons maar weer bekrompen hoor, maar wij vinden dit niet normaal.

Is dit de samenleving die we willen?