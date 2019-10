VNO-NCW-rasopportunist Hans de Boer sluit zich aan bij Grond in Verzet en dreigt met bouwkranen en betonmolens op het Malieveld (dat daar prima tegen bestand is zolang je niet in het hoekje van de parkeergarage gaat staan).

Het begint met een stop op de vraag naar heipalen, want grondverzet en het afvoeren van zand liggen stil vanwege onduidelijkheid over de meet- en verwerkingsregels van verontreinigde grond. En als je niet kunt heien, kun je geen funderingen storten, geen staal vlechten, geen muren optrekken, geen metselwerk doen, geen trappen, kozijnen en dakkapellen timmeren, geen pannen leggen, geen loodgieterswerk verrichten, geen elektriciteit aanleggen, geen muren stuccen, geen vloeren leggen en geen tapijt en behang aanbrengen. Kortom. Zonder heien geen huizen. Zonder huizen geen aannemerswerk. Zonder aannemers geen arbeid. Zonder arbeid geen geld. En dat allemaal omdat één achterlijke rechter besloot om een politiek probleem tot potentiële economische crisis op te pijpen, nadat één Nijmegenaar met een stapel klimaatbezwaren voor zijn neus stond. De bouw ziet 'weinig gevoel voor urgentie' om de impasse te doorbreken en dat snappen we: het is reces en minister Schouten is op vakantie terwijl steeds meer bouwvakkers werkloos & onbetaald thuis zitten. Dus nu scharen diverse bouwbranches zich achter Grond in Verzet, dat volgende week het Malieveld nog eens extra gaat omploegen. Sla daar maar wat heipalen in de grond, want de draagkrachtbehoefte van dat veld neemt met de dag toe...