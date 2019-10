Eerst even over het de kale knikker van Ajax-coach Erik ten Hag hoor, een soort witte planeet, Ten Hag heeft een extra scherpe Gillette over zijn glimmende kruin getrokken en nu lijkt-ie op het resultaat van een sekskwartet met Johnny Sins, Stone Cold Steve Austin, Buck Angel en Walter White. En dan de Champions League-tegenstander van vanavond, het oervervelende gloryhuntersbastion Chelsea, het speeltje van de Russische oliebaron Roman Abramovich en een van de meest gehate clubs van de wereld. Dit seizoen speelt Chelsea plots leuk en aanvallend veldspel, in plaats van dat vreselijke resultaatvoetbal van de laatste jaren, dus wie weet krijgen we zowaar een leuk potje te zien in de Johan Cruijff ArenA. Hup Ajax, skup ze doormidden, LIVE op Snor-TV Veronica.

UPDATE 35" - Goal Promes afgekeurd wegens die peop-VAR

UPDATE RUST - Ajax in de openingsfase genaaid omdat er geen VAR kwam toen Van de Beek een penalty had moeten krijgen, daarna genaaid omdat er wel een VAR kwam bij de goal van Promes. Diezelfde Promes heeft in de hele eerste helft één bal goed geraakt en dat was dat afgekeurde doelpunt. Makker Ziyech heeft het ook nog niet. Baas Tagliafico uitblinker.

UPDATE 86" - Lame. Kneuzen Chelsea op 0-1.

UPDATE - Verloren van een drollenclub.

