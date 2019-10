Het lijkt soms of we van heel ver gekomen zijn en heel wat bereikt hebben, in onze polderpoel van progressieve genen waarin we met onze droge voeten in de vooruitgang staan en met de mond deugdzame progressiviteit belijden.

Ja, we hebben ons waarlijk onderscheiden van de meest woestijnvolkeren. Maar dat we ons doorontwikkeld hebben van jaagverzamelende grottenmensen tot volledig geklede gewoontedieren die dagelijks stipt om half zes de laatste behoeften van de schijf van vijf met mes en vork versnijden alvorens het in kleine hapjes en zonder knoeien te verorberen, maakt ons nog niet beter dan onze voorouders die hun verveling via hun vingers op de natuurlijke muren van hun habitat verfden. Want onder die brave façade van spaarzaam calvinisme sluimert een duistere waarheid: wij vrekkige krentenkakkers zijn fameuze verzekeringsfraudeurs. Die aloude VOC-mentaliteit van pikken van anderen om er zelf beter van te worden, is er nooit helemaal uitgesleten: we leven in een Gouden Eeuw van Assurantie-Oplichterij: "Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen van verzekeringsfraude aangetoond, 12 procent meer dan in 2017", de hoogste score sinds de score wordt bijgehouden. In euro's gaat het om 80 miljoen. En dat betaal je uiteindelijk allemaal zelf via hogere premies, want die keurige dames en heren van de verzekeringsmaatschappijen gaan dat natuurlijk niet compenseren uit de goedheid van hun eigen gouden hart.

Disclaimer. Wat als het nou allemaal andersom is en het enorm meevalt met die fraude, en dat dit één grote gemene strategie is van winstjagende verzekeringsmaatschappijen om onze premies omhoog te gooien, mmmh? In een laag land dat kennelijk zo lichtzinnig omgaat met fraude en oplichting, kun je niets uitsluiten!