Hotel California is een soort kinderfeestje waarvan je wordt thuisgebracht als je het vergelijkt met de Europese Unie voor de Britten. Maar ze gaan dus weer eens over een Brexit-deal stemmen in het Lagerhuis. Na zijn mislukte Super Saturday en zijn Balletje Balletje Brieven aan Brussel heeft Boris Johnson gisteravond een wet van 115 kantjes aan het parlement gestuurd. Het gaat allemaal op zijn Brexits, dus is er eerst een debat over het debat en dan een cruciale stemming over een stemming. Later volgen nog moties over moties, amendementen van amendementen, wetten over wetten en god verhoede een referendum over het referendum. Vanavond wordt er (waarschijnlijk, weten wij veel, wat een teringchaos, red.) over twee dingen gestemd: eerst een eerste lezing van de wet zelf (die voor het gemak 'second reading' heet) en daarna over het voorstel van de PM om de wet er binnen drie dagen doorheen te jassen. En nou heeft Boris aangekondigd dat als dat tweede voorstel het niet haalt, hij de wet intrekt voor nieuwe verkiezingen. Maar natuurlijk. Hullie van de Sky zijn er uiteraard live bij en blijkbaar is Pieter Omztigt tussen het Pieter Omtzigten door ook Nationaal Brexit Uitlegger dus na de break een ORDER ORDER STREAM plus simpele uitleg van de gevolgen van de nieuwe deal voor Noord-Ierland.

UPDATE 20u00: Nu dus stemming over de vraag of er gestemd gaat worden over de Brexit Bill.