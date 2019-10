"De Nederlandse overheid heeft in 2013 een speciaal fonds opgezet om snelgroeiende innovatieve bedrijven te ondersteunen na de kredietcrisis." En zo kreeg MARLIES DEKKERS met die malle bh's met van die onhandige randjes 'honderdduizenden euro's'. Dekkers kreeg het zogeheten 'innovatiegeld' 'omdat het lingeriebedrijf aan een tweede leven is begonnen, met behulp van een onlinestrategie'. JA KOM NOU. Je pleegt in je eerste leven fraude met een dubbele boekhouding, je doet personeel en investeerders misleiden, je gaat failliet, dan plemp je de boel maar online en dan krijg je 'honderdduizenden euro's' van de Nederlandse staat voor het voeren van een 'onlinestrategie'. Ra-zend-knap, een onlinestrategie. Als een bedrijf niet innovatief is en online onzichtbaar is, dan gaat het gewoon KAPOT. En waarom zouden wij geld moeten geven aan Marlies Dekkers? Is Marlies Dekkers zo belangrijk voor de Nederlandse economie dat we haar maar overeind moeten houden? Of is Marlies Dekkers een of ander nationaal icoon? Overigens ging er ook innovatiegeld naar Jopenbier en dat is natuurlijk wél een uitermate goede bestemming voor je centjes.

GEEF TERUG. DOE UIT. VAN ONS