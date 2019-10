Superlang donker, retevroeg uit bed. Hond uitlaten, kinderen wakker maken, herinneren om wakker te worden, uit bed trappen onder dreiging van natte washandjes met ijskoud water. Ontbijt maken en een poging doen om koffie te zetten nadat het 'waterreservoir leeg' lampje gevolgd werd door het 'afvalbak vol' en daarna 'bonenbakje leeg' ook nog oplichtte, omdat je maar niet in je systeem krijgt om dat allemaal voordat je naar bed gaat alvast ff te doen. Kinderen knoeien met ontbijtgranen, er ligt nog maar één bruinhemd van een banaan in de fruitschaal om mee te nemen en de lunchbox is gevuld met kontjes omdat het brood bijna op is. In de auto, aansluiten om de vinex uit te komen terwijl overvolle bussen over de busbaan langs je razen, aansluiten in de afzetfile bij de basisschool, aansluiten bij de stoplichten om de snelweg op te komen, aansluiten op de snelweg zelf maar gelukkig, daar licht je kantoorkolos op langs de A-weg en valt het vreedzame besef over je heen dat je op twee korte meetings en een verplichte sales-presentatie na bijna de hele dag hebt om uit te rusten & GeenStijl te F5'en. Maar dan zie je dit filmpje, en weigert de zon überhaupt om nog op te komen boven je carrière, je toekomst en je algehele levenslust. Deze biometrische badges zijn niet nieuw, maar de dociele gemoedelijkheid waarmee de kantoorslaven hierboven deze ketenen met zich mee torsen, suggereren gewenning aan de nieuwe gevangenschap. We zouden je graag geruststellen door te zeggen dat het een gesponsorde video is, maar de realiteit is: we weten het niet zeker...