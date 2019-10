Kapotmoeilijke Kennisquiz over Nederland aan de hand van Google Trends. U ziet een Infografiek Nederland 2004 - 2019. Maar de zoekopdracht hebben we weggelaten, vermaledijde snoodaards die wij zijn. Er is anno 2019 iets aan de hand in dit land, en dat mag u vertellen. Aan u de taak te raden welke trend dit is. Meiland? Greta? Stikstof? Gele Hesjes? Carola? Omvolking? Trekkers? JE WEET HET NIET, maar wij wel. En het levert U nog wat op ook. Een jaar lang Premium Lidmaatschap (danwel stijlloze hoodie uit onze shop voor wie al premium is) voor diegene met het goede antwoord. Succes.