Bridget the Midget alias Bridget Powers alias Cheryl Murphy, een 1.14 meter lange gigant die we allemaal kennen van haar rolletje in S.W.A.T., waarin Colin Farrell en Samuel L. Jackson weliswaar hun best doen, maar toch verbleken bij de acteerprestatie van Bridget. Of misschien kennen jullie haar wel van haar rolletje in Confessions of a Dangerous Mind, leuk hoor, die George Clooney, maar die kan maar beter gaan zitten koffieleuten als hij toch op klasse wordt gesmoked door zijn tegenspeelster. Nou en anders gaat er mogelijk een belletje rinkelen bij het horen van Filthy Talkin' Cuntlickers 4 of Cock Smokers 15. Enfin, deze kunstenares van het puurste soort en Oscar-waardige actrice heeft geprobeerd haar vriend te vermoorden. Hij ging kennelijk vreemd en dus stak ze een mes in zijn lichaam - ter hoogte van zijn kuit natuurlijk - en nu moet ze misschien wel vijftien jaar de cel in. En dat maakt ons allemaal een heel klein beetje verdrietig. Audioclip van de ruzie HIERRR.