Godverdomme wat is Amsterdam-Zuidoost toch een stadsdeel van spanning, ripdeals en sensatie. Zit je lekker een rotirol weg te vlammen op je bankje, beetje naar buiten loeren, komt er een compleet AT voorbij zeilen, boem flashbang, en klautert een of andere G voor zijn leven, op weg naar de vrijheid. Kansloos natuurlijk, maar zo te zien mogen we met z'n allen blij zijn dat deze knakker niet als een stuurloos vliegtuig naar beneden is gekletterd. En nee mensen, dit is niet Belgrado, deze gebouwen staan ook gewoon in Amsterdam.