Weet u nog, de eerste keer op 10 december 2016 (hele gevecht na de breek)? Onhebbelijk spannend, en eindigde met een TKO voor Rico door armblessure van Badr. Drie jaar later is het op 21 december aanstaande tijd voor een rematch in de GelreDome te Arnhem live te zien op Veronica, maar nu dus eerst de stare down. Toch elke keer weer een mooi moment zo, met twee titanen. Magazine fit trouwens die Badr, al mag Rico er ook nog steeds wezen.

Rico vs Badr 1, 10 december 2016

Rico vs Jamal, 9 december 2017