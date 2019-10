Londen kan opgelucht ademhalen, en weer doorrijden. Want gekke dansjes, jezelf ergens aan vast plakken, wegen blokkeren, aan bruggen hangen en/of rondlopen als broccoli is vandaag VERBOTEN. “Any assembly linked to the Extinction Rebellion ‘Autumn Uprising’ ... must now cease their protests within London." Aldus The Metropolitan Police. Hoe het precies zit met het grondwettelijke recht op demonstratie weten we niet, want aan de overkant van Het Kanaal hebben ze geen grondwet, maar het rijdt wel weer lekker door op Trafalgar Square. Wellicht ook een goed idee voor Amsterdam, want dan kan dat schatje van Het Parool ook op zaterdag weer leuke dingen gaan doen

BROCCOLI PEOPLE GO HOME!