Terwijl de Kartelpolitiek en hun Mainstream Media kruiwagen na kruiwagen aan stront over de Brexit blijven uitrijden, besloot Sky News de typisch linksmediale binnenstedelijke bakfietsarrogantie inner city cargo bike obnoxiousness aan de kant te zetten om een peiling onder daadwerkelijke burgers uit te voeren, en wat blijkt? 41% ziet een No Deal Brexit als beste optie, tegen slechts 33% die liever in de EU blijft. Slechts 14% wil langer blijven onderhandelen. Nog begrijpelijker: na drieënhalf jaar politieke weigering om de uitslag van de grootste democratische stembusgang ooit in het VK uit te voeren, heeft nog maar 1 op de 7 kiezers vertrouwen in het Britse parlement als het op Brexit aan komt. 77% gelooft niet dat politici de beste deal voor de Britten gaan leveren. Who can blame them, na alle dienstweigering van de afgelopen drie jaar.

Met nog 18 dagen te gaan moest zelfs The Queen vandaag woorden over haar lippen persen waarin ze zich achter het halen van de Brexitdeadline van 31 oktober schaart: "My government's priority has always been to secure the UK's departure from the EU on 31 October" zei ze in haar Queen's Speech (soort Troonrede). BoJo had er zichtbaar genoegen in (zie video onder). Onder zijn eigen achterban geniet hij nog behoorlijk wat vertrouwen (64%), in tegenstelling tot zijn grootste opponent Jeremy Corbyn (36%).