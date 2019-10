Naamsverandering Osdorpplein in Amsterdam in beslissende fase

Osdorpplein wordt wellicht de nieuwe naam van het Osdorpplein in onze prachtige hoofdstad. Het plein in Osdorp moest van de lokale autoriteiten in Amsterdam-Osdorp een nieuwe naam krijgen, omdat Osdorpplein teveel herinnert aan een plein in Osdorp. Een van de opties voor de nieuwe naam van het Osdorpplein was Osdorpplein, en de mensen blijken nu massaal te stemmen op Osdorpplein.

Andere opties waren Boerkaplein, Mekkaplein, Arabierenplein, Allochtonenplein, Plofkraakplein, Overvalplein, Opsporing Verzochtplein, Trouwstoetplein, Eerwraakplein en Kindhuwelijkplein. Maar verreweg de meeste stemmen zjin voor Osdorpplein, aldus de website die bijhoudt hoeveel mensen stemmen op de nieuwe naam voor het Osdorpplein.

Omwonende Janny Osdorp-Plein (88) die sinds 1962 aan het Osdorpplein woont is opgetogen over de naamsverandering van het Osdorpplein. "We waren wel een beetje klaar met Osdorpplein. De nieuwe naam Osdorpplein is een hele verbetering. Lekker fris, lekker anders."

Kees Osdorp, die met Janny Plein getrouwd is, en al 30 jaar een haringkar op het Osdorpplein uitbaat, is ook laaiend enthousiast over de nieuwe naam Osdorpplein. "Er staat heel groot 'Haring Osdorpplein' op mijn haringkar op het Osdorpplein. Dat hoef ik nu niet te veranderen in 'Haring Osdorpplein.'

Osdorpplein wilde niet reageren. Er kan nog tot 25 oktober op Osdorpplein gestemd worden. Een maand later wordt de winnaar Osdorpplein bekendgemaakt. Door Femke Halsema, die nog nooit op het Osdorpplein geweest is.