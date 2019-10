De dames Carla Dik Faber (CU) en Suzanne Kröger (GL) pleiten vandaag in Trouw voor een verherinvoering van de Autoloze Zondag. Want dat hebben ze in het buitenland, en daarom moeten wij het ook. Bovendien zijn auto's SATAN voor deze twee Thunbergjes, die ook maar zijn aangehaakt in die malle parade van gekdansende klimaatrebellen. Heel vroeger (1973) toen de benzine op was, hadden we ook al eens een autoloze zondag in Nederland, en toen kon je rolschaatsen op de snelweg, Maar dat was het dan ook. Het was verder vooral vervelend en zinloos. Dinsdag, als de Tweede Kamer vergadert over de begroting van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat, dienen de dappere kamerleden hun plan in. Hetwelk lachend weggehoond gaat worden door de VVD. Nu ja, daar zijn we anno nu niet zo zeker meer van....