De Rijn in betere tijden

Onuitstaanbare FNV-lul Wilco Veldhorst (voorzichtig benaderen, tamelijk agressief haatmannetje) heeft de Gelderlander gebeld en in de hoorn gegild dat Het Klimaat er voor zorgt dat de Rijn opdroogt, en dat betekent vastlopende verplaatsingen van voedsel en bouwstoffen. Minder water voor vaarverkeer betekent meer vervoer per vrachtwagen, want dat is natuurlijk het hele ding: meer meer meer mensen & migratie in Nederland (iets waar Wilco als wirschaffendassiër met zijn hele euroblauwe schengenhart luidruchtig voorstander van is), betekent meer meer meer voedselnoodzaak, bouwmateriaalbehoefte en consumptiewensen. Dat droogt niet op als de Rijn dat wel doet. Droogt de Rijn op? Wetenschappers beweren van wel. Warme, droge zomers zijn slecht voor de waterstand. Alleen: komen die zomers door klimaatverandering, of hebben we gewoon een paar mooie jaren zomer gehad? We hebben geen idee. We weten alleen dat we een FNV'er die een paar "Duitse publicaties" heeft gelezen, niet op zijn socialistische rooie ogen geloven. Die waait gewoon met de morele mode mee. Maar hee, raak vooral in paniek als u wil. Wij gaan alvast wat euro's investeren in waterbouwkundige werken langs de Rijndelta.