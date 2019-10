Klimaatdrammers gaan op 14 en 15 december kamperen in de vertrekhal van de nationale luchthaven, volgens Greenpeace "het hart van de vervuiling". Hun eis: Schiphol moet met een klimaatplan komen. Het heet "Protestival" en "er is muziek, eten, drinken en je kunt overnachten." Lijkt ons, behalve zelfbevredigend voor deelnemers die denken dat zingen en lawaai maken in een vertrekhal het klimaat helpt te verbeteren, een tamelijk zinloze bezigheid. Chagrijnige vliegforensen nog chagrijniger maken, gaat echt niemand op de bankjes krijgen voor The Climate Cause. Hee maar wij zouden GreenStyle niet zijn, als we niet zelf met een constructief alternatief kwamen. Greenpeace. Luister. Hierrr is een CBS-grafiek die laat zien dat de CO2-uitstoot door de Nederlandse luchtvaart in de afgelopen jaren groeide, maar wel aan het afvlakken is. Ook vliegtuigen worden, net als auto's. zuiniger en minder vervuilend. Inzetten op technologische ontwikkeling is véél logischer dan Occupy Airport organiseren met verongelijkte klimaatdrammers.

Oftewel. Alternatief voorstel. Als die Greenpeace-lui iets positiefs voor het klimaat willen betekenen, dan laten ze zich omscholen: de organisator van de Schiphol-actie, Eefje de Kroon, heeft zo veel links-activistische fopleidingen en dito bullshitbaantjes bezet, dat ze onvermijdelijk professioneel probleemverzinner werd. In plaats van háár probleem ongevraagd tot iederééns probleem te bombarderen, kan ze haar groene gevolg beter oproepen om ingenieur of techneut in de luchtvaarttechniek te worden. Stuk nuttiger dan onschuldig See Buy Fly-publiek hinderen, dat met hun gebruik van Schiphol juist constructief bijdraagt aan onze economische groei en welvaart. "In 2016 waren circa 118 duizend banen en € 7,1 miljard aan toegevoegde waarde te relateren aan de luchtvaart- sector op Schiphol en aan toeleveranciers van de luchtvaartsector." (PDF) En zelfs De Daily Vliegvakantie schrijft dat welvaartsgroei beter is voor het milieu dan krimp. Hup Schiphol, hup technologische vooruitgang, boe narcistische klimaatsocialisten!