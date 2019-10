"Hi, my name is Anon, and I think the Holocaust never happened." Zo begon de 35 minuten lange livestream op Twitch van de 27-jarige kale Mof Stephan Balliet die vervolgens met zijn grootvaders hagelgeweer probeert om een synagogedeur open te schieten (zijn tweede wapen was mogelijk een Hausgemachte 'luty'). Achter die deur: tachtig onschuldige joden, die volgens Balliet de schuld zijn van het feminisme en de migratie. Het leven is gelukkig geen FPS, dus de deur geeft geen fuck om de hagelkorrels - en Feldwebel Von Faal komt niet verder dan "Scheisse mann!"

Helaas wist hij wel twee mensen dodelijk te verwonden, en ook nog een tijdje op vrije voeten te blijven totdat de politie hem weet neer te schieten, waarop hij onder de rare rook van zijn eigen huisvlijthouwitzer als een laffe tekkel op de grond zakt. "Ik ben een complete loser", zelfkennist hij daarbij nog en dat zijn waarschijnlijk de enige zinnige woorden die hij ooit uitsprak. Voordat hij werd gepakt, wist hij ook nog schoten te lossen in een kebabzaak - het ziet er in onderstaande videofragment wederom ongeoefend en wanhopig uit, maar daar maakt hij wel zijn tweede dodelijke slachtoffer (de eerste schoot hij neer bij de synagoge). Halle mag wel blij zijn dat Balliet toch vooral een prutsclown bleek, want in zijn auto lagen ook nog zelfgemaakte granaten:

Maar faalfeldwebel of niet, Halle was een extreemrechtse terreuraanslag die inspiratie haalt uit de internationale ideologie waar ook de Christchurch-schutter en de El Paso-dader uit voortgekomen zijn. In Oosterburië borrelt het rechtsfascisme sowieso niet alleen onder radicale moslims. Je zal op dit moment maar joods zijn in Duitsland. Zit je daar, met de verhalen uit je familiegeschiedenis op zak, terwijl de radicale moslims en de radicaalrechtsen elkaars katalysator zijn en je inmiddels op je hoede bent voor iedere groep getinte jongeren, elke baardjurk met een scheve blik en alle kale blanke bleekmansen met vage insignes op hun jas of tas. En als het dan toch mis gaat, komt Merkel somber kijken op de plek waar het gebeurde.

CENSUUR ALERT: Pica van het nazischuim delen = twitterschorsing riskeren.