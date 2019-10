Bongiorno, Güten Tag, dobry dzień, bonjour en goojundaag, we schakelen live over naar Brussel waar feminist Frans Timmermans het Europees Parlement gaat uitleggen waarom ze God op hun bloten knietjes mogen danken voor Frans Timmermans. Fans van de grote orator uit Heerlen weet dat zulks normaliter gepaard gaat met de nodige linguïstisch sprezzatura, vergezeld van de guitige kwinkslag hier en een ongepaste opmerking over mondkapjes daar. Zo zal Frans moeten uitleggen waarom het volstrekt normaal is dat hij eerst overal heeft lopen roepen dat hij geen vice-voorzitter van de Europese Commissie wilde worden en hij nu vice-voorzitter van de Europese Unie wil worden. Dat zal niet makkelijk worden tegen scherpe debaters als Guy Verhofstadt (93), Silvio Berlusconi ( 78 nee die is echt al 83, red.), Derk-Jan Eppink (104) en Agnes Jongerius (bijna 72). Hup Frans! Help Diederik Samsom aan een leuke baan!