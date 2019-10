Nou. Het hoge woord is er uit. Wybren van Haga heeft volgens Wybren van Haga helemaal niets verkeerd gedaan en daarom gaat Wybren van Haga zelfstandig verder als Tweede Kamerlid namens de Groep-Wybren van Haga. Dat betekent dat de coalitie van vvd, D66, CDA en ChristenUnie nu nog maar 75 zetels in de Tweede Kamer heeft. Nou moet u niet meteen de horlepiep gaan dansen omdat dit het einde betekent van het kabinet-Rutte 3, want Jesse Klaver tekent toch wel bij het kruisje en anders is er altijd wel een achterbankregeling met de SGP te treffen. Van Haga gaat dus verder als bestuurder van zijn eigen fractie. Nu maar hopen dat ie niet gedronken heeft.





Enige politieke analist die wij geloven denkt er het hare van!