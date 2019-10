BAM. Alvast 1 zetel eraf voor de Nederland-vernielers van GroenLinks onder leiding van een zwalkende Jesse Klaver, die afgelopen week op zijn rug ging liggen voor Rutte III, en en passant nog even 50.000 boeren liet weten dat hij ze allemaal KAPOT gaat maken. GroenLinks-zetel gaat naar de Nederland-vernielers van D66, dus per saldo schieten we er niks mee op. Geen wijzigingen trouwens bij de Nederland-vernielers VVD, CDA en ChristenUnie. Dus je kunt je afvragen of er wel 1 boer meedoet aan de peilings van Maurice de Hond. Beter slaat u wat extra voorraden en proviand in, want het zou wel eens grimmig kunnen worden komende tijd.

Zie Foto Onder:

Boeren Militie Vergadert Over Nieuwe Acties In Bunker op Platteland.